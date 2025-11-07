FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Costacurta: “Conte è mio amico, ma non ne possiamo più. Possiamo dirlo? Annoia la…”

ultimora

Costacurta: “Conte è mio amico, ma non ne possiamo più. Possiamo dirlo? Annoia la…”

Costacurta: “Conte è mio amico, ma non ne possiamo più. Possiamo dirlo? Annoia la…” - immagine 1
Il commento dell'ex giocatore sul modo che l'allenatore del Napoli ha di parlare in pubblico: "Secondo me con i suoi aggiunge qualcosa"
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su Skysport Alessandro Costacurta ha parlato anche di Antonio Conte e del suo modo di comunicare, di come potrebbe essere diversa il suo modo di parlare alla squadra. «Io credo che quello che arrivi a noi sia comunicazione parziale. Sono d'accordo che alla fine quelli che debbano recepire siano i giocatori e c'è qualcosa che noi non  percepiamo».

«Capello quando voleva dire delle cose alla stampa le diceva ma a noi toglieva o aggiungeva. Credo che Antonio vada un po' in quella direzione e che aggiunga poi davanti ai suoi altre cose che noi non sappiamo nello spogliatoio», ha detto a proposito dell'allenatore del Napoli e delle sue parole in sala stampa su arbitri e sulle critiche mosse alla sua squadra in campionato in in CL.

Costacurta: “Conte è mio amico, ma non ne possiamo più. Possiamo dirlo? Annoia la…”- immagine 2
Getty

«Quella non è una comunicazione convincente, posso dirlo. Antonio è stato mio compagno e credo sia anche mio amico, mi annoia un pochino quella fase lì, ma sono sicuro che dica altro nello spogliatoio altre cose e che riesca ancora a smuovere i suoi uomini. All'esterno non funziona? E no, noi non ne possiamo più, possiamo dirlo?», ha aggiunto ancora.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Colantuono: “Lite Juric-Lookman? Sto sempre dalla parte dell’allenatore. E queste...
Il filotto storico, la prima di Carlos e gli assist di Pio: tutte le curiosità di Inter-Kairat

© RIPRODUZIONE RISERVATA