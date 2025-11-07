Il commento dell'ex giocatore sul modo che l'allenatore del Napoli ha di parlare in pubblico: "Secondo me con i suoi aggiunge qualcosa"

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre - 00:27

Su Skysport Alessandro Costacurta ha parlato anche di Antonio Conte e del suo modo di comunicare, di come potrebbe essere diversa il suo modo di parlare alla squadra. «Io credo che quello che arrivi a noi sia comunicazione parziale. Sono d'accordo che alla fine quelli che debbano recepire siano i giocatori e c'è qualcosa che noi non percepiamo».

«Capello quando voleva dire delle cose alla stampa le diceva ma a noi toglieva o aggiungeva. Credo che Antonio vada un po' in quella direzione e che aggiunga poi davanti ai suoi altre cose che noi non sappiamo nello spogliatoio», ha detto a proposito dell'allenatore del Napoli e delle sue parole in sala stampa su arbitri e sulle critiche mosse alla sua squadra in campionato in in CL.

«Quella non è una comunicazione convincente, posso dirlo. Antonio è stato mio compagno e credo sia anche mio amico, mi annoia un pochino quella fase lì, ma sono sicuro che dica altro nello spogliatoio altre cose e che riesca ancora a smuovere i suoi uomini. All'esterno non funziona? E no, noi non ne possiamo più, possiamo dirlo?», ha aggiunto ancora.

(Fonte: SS24)