Italia-Inghilterra, tocca ancora ad Acerbi e Barella: la probabile di Mancini

Mancini disegna la sua Italia con il classico 4-3-3. La grande novità è Retegui in avanti, affiancato da Berardi e Pellegrini. In difesa, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Toloi e Acerbi in mezzo formeranno la retroguardia davanti a Donnarumma. Jorginho in regia, con Barella e Verratti ai lati.