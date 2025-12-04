Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha parlato così di Pio Esposito: "I giovani ci sono, solo quelli buoni-buoni possono stare in Serie A"

Matteo Pifferi Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 12:46)

Pio Esposito ha trovato il primo gol a San Siro ieri contro il Venezia. Il centravanti classe 2005 ha siglato il momentaneo 2-0 con un gran tiro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Esposito ha dimostrato di non soffrire il salto dalla B alla A tanto che è l'unico giocatore dell'Inter ad aver segnato in tutte le competizioni che ha disputato, a partire dal Mondiale per Club passando anche per la Champions League, la Coppa Italia e la Serie A.

Ivan Zazzaroni, su Instagram, ha parlato così di Pio Esposito, raccontando anche un retroscena: "Il primo a parlarmene, due anni fa, fu un agente, non il suo agente. "Seguilo" mi disse Giovanni Branchini "tra due anni sarà il centravanti della Nazionale. Gran fisico, tecnica, generosità e gioca anche per la squadra".

Naturalmente non l'ho ascoltato: quando me lo sono ritrovato all'Inter, vice Lautaro, ho concluso che i giovani ci sono, certo, ma solo quelli buoni-buoni possono stare in serie A".