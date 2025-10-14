L'Italia blinda il secondo posto nel girone I e prenota i playoff di marzo sulla strada verso i Mondiali. Gli azzurri battono 3-0 Israele a Udine

Marco Macca Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 23:03)

L'Italia blinda il secondo posto nel girone I e prenota i playoff di marzo sulla strada verso i Mondiali. Gli azzurri battono 3-0 Israele a Udine grazie alla doppietta di Retegui e alla rete di Mancini. In campo dall'inizio c'erano anche Dimarco e Barella (non Bastoni, già rientrato ad Appiano perché squalificato).

Ottima prestazione per i due nerazzurri (assist del laterale per il 3-0 di testa di Mancini), che restano in campo per tutta la partita del Blue Energy Stadium. Nella ripresa si è visto anche Pio Esposito, che ha fatto vedere buone cose dall'intervallo, quando ha preso il posto di Raspadori. La nota a margine riguarda Barella, che proprio allo scadere rimedia un'ammonizione: il centrocampista dell'Inter era diffidato e, per questo motivo, salterà la partita del 13 novembre contro la Moldova, per tornare tre giorni più tardi a San Siro contro la Norvegia.

Mentre i compagni nerazzurri battevano Israele, Hakan Calhanoglu, l'altro interista in campo in serata, faceva lo stesso contro la Georgia con la sua Turchia. Calha è apparso anche oggi in grande spolvero nel 4-1 della Nazionale di Montella, così come mostrato nel 6-1 alla Bulgaria: come l'altro giorno, infatti, anche contro la Georgia il calciatore dell'Inter ha servito due assist ed è rimasto in campo per l78 minuti, prima di lasciare il posto a Ozcan.