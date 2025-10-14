Okaka: “Esposito? Partito benissimo, ma serve tempo e pazienza. Io vicino all’Inter di Mancini”

Intervistato da Tmw, l'attaccante Stefano Okaka ha parlato del momento di Esposito e anche della lotta scudetto

Andrea Della Sala Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 23:02)

"Più che dare consigli a lui, parlo a tutti gli altri. Io ho vissuto una cosa simile e capisco ciò che sta vivendo. A tutti quelli che ne parlano dico di non usarlo come capro espiatorio. Bisogna vederlo per quello che è: un giovane, che è partito benissimo, ma che per fare 15 anni di carriera ha bisogno di tempo e pazienza. Cerchiamo di proteggerlo e lasciarlo tranquillo".

Per la lotta Scudetto, chi vedi davanti?

"Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gasperini può arrivare in fondo. Se la deve vedere con le solite: ci sono il Napoli, l'Inter, ma anche il Milan che ha trovato una stabilità e un grande campione come Modric. Ci metto anche la Juventus".

Una squadra cui sei stato vicino che non hai mai detto?

"Dopo la Sampdoria nel 2014/15 ero vicino a Milan ed Inter. Ho avuto qualche discussione con il club e non mi hanno più lasciato andare. All'inizio ero più vicino al Milan, ne parlavo con Galliani. Poi all'Inter, con Mancini: penso che la Samp avesse già trovato un accordo con i nerazzurri. Sono subentrati alcuni problemi, ma la Samp rimane nel mio cuore".