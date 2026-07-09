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Italia, Malagò celebra Berlino 2006: “I successi del passato siano uno stimolo per il futuro”

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La Figc celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo 'Noi, i Campioni del 2006' pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale italiana il 9 luglio 2006, la Figc celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo 'Noi, i Campioni del 2006' pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social.

Italia, Malagò celebra Berlino 2006: “I successi del passato siano uno stimolo per il futuro”- immagine 2

"Questa celebrazione - sottolinea il presidente federale, Giovanni Malagò - rappresenta uno stimolo per il futuro, perché dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni". La Figc rende, quindi, "un tributo all'impresa compiuta dagli Azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall'ex ct Marcello Lippi a Gigi Buffon, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti.

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E poi ancora le testimonianze di Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e il commovente ricordo di Nicola Riva, figlio dell'indimenticato campione e team manager azzurro Gigi Riva". "È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché - conclude Malagò - si torni a competere per questi successi: la maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo".

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