E poi ancora le testimonianze di Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e il commovente ricordo di Nicola Riva, figlio dell'indimenticato campione e team manager azzurro Gigi Riva". "È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché - conclude Malagò - si torni a competere per questi successi: la maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo".