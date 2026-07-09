Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Santini fa il nome di un ex Milan per il mercato dell’Inter: “Ma con Oaktree…”
ultimora
Santini fa il nome di un ex Milan per il mercato dell’Inter: “Ma con Oaktree…”
Fabio Santini, giornalista, ha indicato un ex Milan che, a suo dire, farebbe al caso dell'Inter
Intervenuto negli studi di Sportitalia, Fabio Santini, giornalista, ha indicato un ex Milan che, a suo dire, farebbe al caso dell'Inter: "L'Inter deve fare l'incontrista e sarebbe ora che desse un occhio a questo desiderio grande che ha Kessie di tornare in Serie A.
Io farei due parole con Kessie, costi tanto e i nostri braccetti corti (rivolto alla proprietà dell'Inter, ndr) più di tanto non danno ma cerchiamo di trovare un'intesa, spalmiamo l'ingaggio su più anni. E l'Inter deve fare minimo altre tre operazioni.
E se vogliamo essere pignoli, all'Inter mancherebbe una quinta punta. Già vai in Champions con due portieri che te li raccomando"
© RIPRODUZIONE RISERVATA