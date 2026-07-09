Fabio Santini, giornalista, ha indicato un ex Milan che, a suo dire, farebbe al caso dell'Inter

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Fabio Santini, giornalista, ha indicato un ex Milan che, a suo dire, farebbe al caso dell'Inter: "L'Inter deve fare l'incontrista e sarebbe ora che desse un occhio a questo desiderio grande che ha Kessie di tornare in Serie A.