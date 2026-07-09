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fcinter1908 ultimora Dall’Inter alla panchina dell’Atalanta U23: grande occasione per Nicola Beati

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Dall’Inter alla panchina dell’Atalanta U23: grande occasione per Nicola Beati

Dall’Inter alla panchina dell’Atalanta U23: grande occasione per Nicola Beati - immagine 1
Ex centrocampista delle giovanili nerazzurre ed ex vice allenatore della Primavera, allenerà subito in Serie C
Fabio Alampi Redattore 

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Grande occasione per Nicola Beati, che nella prossima stagione guiderà l'Atalanta U23 in Serie C. Un salto importante per l'ex centrocampista, a lungo legato all'Inter, prima come calciatore delle giovanili (con tanto di debutto in Prima Squadra) e poi come vice allenatore della Primavera: per lui si tratta della prima esperienza da capo allenatore, dopo aver fatto da assistente a Paolo Zanetti nelle ultime stagioni.

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