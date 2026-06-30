Giovanni Malagò domani ha in agenda il primo Consiglio Federale. Il nuovo numero uno della Figc lavora per trovare il nuovo timoniere che guiderà la nazionale italiana. Come sottolinea il Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha già avuto un contatto con Paolo Maldini per il ruolo di dt, senza però ricevere apertura.

"Da non escludere un nuovo contatto tra le parti già oggi. La scelta del ct avverrà di conseguenza. E non sarà solo una questione di budget, la scelta tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Ma certo gli aspetti finanziari saranno centrali. Il punto di partenza è simile: i due candidati, entrambi ex, sono pronti a rivestirsi d’azzurro. Sono i presupposti economici a distanziarli. La scelta Mancini poggia su un contratto da 2-2,5 milioni all’anno. La serie A, ormai è storia nota, spinge invece perché Malagò scelga Conte".