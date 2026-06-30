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L’Italia tra Mancini e Conte: la Serie A spinge per Antonio. Intanto Maldini non apre

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Giovanni Malagò domani ha in agenda il primo Consiglio Federale. Sul tavolo la scelta del prossimo ct che guiderà l'Italia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Giovanni Malagò domani ha in agenda il primo Consiglio Federale. Il nuovo numero uno della Figc lavora per trovare il nuovo timoniere che guiderà la nazionale italiana. Come sottolinea il Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha già avuto un contatto con Paolo Maldini per il ruolo di dt, senza però ricevere apertura.

L’Italia tra Mancini e Conte: la Serie A spinge per Antonio. Intanto Maldini non apre- immagine 2
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"Da non escludere un nuovo contatto tra le parti già oggi. La scelta del ct avverrà di conseguenza. E non sarà solo una questione di budget, la scelta tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Ma certo gli aspetti finanziari saranno centrali. Il punto di partenza è simile: i due candidati, entrambi ex, sono pronti a rivestirsi d’azzurro. Sono i presupposti economici a distanziarli. La scelta Mancini poggia su un contratto da 2-2,5 milioni all’anno. La serie A, ormai è storia nota, spinge invece perché Malagò scelga Conte".

Napoli Conte
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"Ma c’è bisogno di uno strappo della Figc per avvicinarsi all’ex tecnico del Napoli, attualmente in vacanza. C’è bisogno che il prossimo ct venga considerato come fanno altri grandi federazioni con i loro selezionatori: Martinez col Portogallo guadagna 4 milioni, Nagelsmann con la Germania 5, Tuchel con l’Inghilterra 6, Ancelotti in Brasile 10, giusto per citare alcuni esempi. Trattare con Conte vorrebbe dire avvicinarsi, come base di partenza, ai 4,1 milioni (più bonus) che guadagnava ai tempi di Tavecchio. Se così fosse, Conte sarebbe comunque lontano dai suoi standard, leggi gli 8 milioni percepiti a Napoli. Insomma, va capito il perimetro entro il quale Malagò può operare". 

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