Un'Italia che contro la Danimarca non snaturerà il suo gioco, anche se le caratteristiche della squadra allenata da Steffen Hojer e in cui giocano due 'italiani' (il laziale Provstgaard e Kristensen, che veste invece la maglia dell'Udinese) sono differenti da quelle dell'Olanda: "La Danimarca è una squadra fisica che sta bene in campo, anche evoluta a livello tattico. Sarà una partita difficile, ha fatto un buon cammino nelle qualificazioni: un match da giocare con intensità, voglia e determinazione. La nostra poca efficacia sotto porta? Non sono preoccupato: lo sarei se non arrivassimo al tiro, prima o poi arriveremo anche a concretizzare le occasioni".