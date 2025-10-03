Italia, oggi le scelte di Gattuso e c’è una novità: i probabili convocati

Ultimo weekend di Serie A, poi sarà il turno delle nazionali. L’Italia tornerà in campo sabato 11 a Tallinn per le qualificazioni mondiali e Gennaro Gattuso, come sottolinea il Corriere dello Sport , ha deciso di posticipare di 24 ore il raduno, una novità per gli azzurri che dovranno raggiungere il ritiro di Coverciano entro la mezzanotte di lunedì e non domenica.

"Non sono previste sorprese. Gattuso dovrebbe chiamare due o tre giocatori in meno rispetto ai 28 di settembre. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella (pubalgia). Il romanista Cristante è favorito nel ballottaggio con Ricci, poco utilizzato al Milan. Tornerà Gabbia. Da verificare Chiesa, in bilico a inizio settimana. Gattuso pensa a un sistema misto. L’Italia alternerà il 4-4-2 e il 3-5-2, insistendo sulla formula del doppio centravanti. Kean e Retegui con Pio Esposito e Raspadori di scorta. Rischia Daniel Maldini, può rientrare Udogie nella logica della difesa a tre".