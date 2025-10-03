Ultimo weekend di Serie A, poi sarà il turno delle nazionali. L’Italia tornerà in campo sabato 11 a Tallinn per le qualificazioni mondiali e Gennaro Gattuso, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha deciso di posticipare di 24 ore il raduno, una novità per gli azzurri che dovranno raggiungere il ritiro di Coverciano entro la mezzanotte di lunedì e non domenica.
Italia, oggi le scelte di Gattuso e c’è una novità: i probabili convocati
"Non sono previste sorprese. Gattuso dovrebbe chiamare due o tre giocatori in meno rispetto ai 28 di settembre. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella (pubalgia). Il romanista Cristante è favorito nel ballottaggio con Ricci, poco utilizzato al Milan. Tornerà Gabbia. Da verificare Chiesa, in bilico a inizio settimana. Gattuso pensa a un sistema misto. L’Italia alternerà il 4-4-2 e il 3-5-2, insistendo sulla formula del doppio centravanti. Kean e Retegui con Pio Esposito e Raspadori di scorta. Rischia Daniel Maldini, può rientrare Udogie nella logica della difesa a tre".
I PROBABILI CONVOCATI
Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Udogie (Tottenham).
Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).
Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio)
(Corriere dello Sport)
