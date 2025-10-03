FC Inter 1908
Italia, oggi le scelte di Gattuso e c’è una novità: i probabili convocati

L’Italia tornerà in campo sabato 11 a Tallinn per le qualificazioni mondiali
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ultimo weekend di Serie A, poi sarà il turno delle nazionali. L’Italia tornerà in campo sabato 11 a Tallinn per le qualificazioni mondiali e Gennaro Gattuso, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha deciso di posticipare di 24 ore il raduno, una novità per gli azzurri che dovranno raggiungere il ritiro di Coverciano entro la mezzanotte di lunedì e non domenica. 

"Non sono previste sorprese. Gattuso dovrebbe chiamare due o tre giocatori in meno rispetto ai 28 di settembre. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella (pubalgia). Il romanista Cristante è favorito nel ballottaggio con Ricci, poco utilizzato al Milan. Tornerà Gabbia. Da verificare Chiesa, in bilico a inizio settimana. Gattuso pensa a un sistema misto. L’Italia alternerà il 4-4-2 e il 3-5-2, insistendo sulla formula del doppio centravanti. Kean e Retegui con Pio Esposito e Raspadori di scorta. Rischia Daniel Maldini, può rientrare Udogie nella logica della difesa a tre". 

I PROBABILI CONVOCATI 

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham). 

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Udogie (Tottenham). 

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan). 

Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio)

(Corriere dello Sport)

