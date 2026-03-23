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fcinter1908 ultimora Sky – Nazionale, la probabile formazione anti-Irlanda del Nord: due interisti dal 1′ e due in forse

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Sky – Nazionale, la probabile formazione anti-Irlanda del Nord: due interisti dal 1′ e due in forse

Sky – Nazionale, la probabile formazione anti-Irlanda del Nord: due interisti dal 1′ e due in forse - immagine 1
Due interisti dall'inizio, due in forse: sono queste le notizie in arrivo da Coverciano verso Italia-Irlanda del Nord di giovedì
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Nazionale, la probabile formazione anti-Irlanda del Nord: due interisti dal 1′ e due in forse- immagine 2
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Due interisti dall'inizio, due in forse: sono queste le notizie in arrivo da Coverciano verso Italia-Irlanda del Nord di giovedì. Ecco la probabile formazione della Nazionale secondo Sky Sport:

Dal 1' giocheranno Nicolò Barella nei tre di centrocampo e Federico Dimarco a sinistra. I dubbi riguardano Alessandro Bastoni e Pio Esposito invece, ecco le ultimissime.

Sky – Nazionale, la probabile formazione anti-Irlanda del Nord: due interisti dal 1′ e due in forse- immagine 3
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ITALIA, probabile formazione (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Gatti o Buongiorno), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Pio Esposito), Retegui (Pio Esposito). Ct: Gattuso

Bastoni (edema tibia) è in dubbio, se non recupera pronti Gatti o Buongiorno;

• Mancini ha un problemino al polpaccio ma dovrebbe farcela, così come Tonali e Calafiori;

• Ballottaggio Politano-Palestra come esterno di destra di centrocampo;

• In attacco in tre per due maglie: Pio Esposito insidia Kean e Retegui.

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