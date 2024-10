«Una partita vinta con pieno merito? A sprazzi perché non abbiamo concretizzato le chance anche in maniera clamorosa e a volte andare davanti al portiere così non è facile. Loro si erano messi davanti all'area, creavano densità ed era difficile trovare spazio. Si può tirare da fuori, ma andare davanti al portiere significa aver creato delle belle occasioni». Così Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha commentato il 4 a 1 contro Israele ai microfoni di RaiSport subito dopo la partita.