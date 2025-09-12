Dopo aver affrontato l'Inghilterra a Roma ad agosto - una vittoria per 2-1 allo Stadio delle Tre Fontane e una sconfitta, sempre per 2-1, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' - la Nazionale Under 16 si prepara a un altro doppio test amichevole di prestigio, stavolta contro la Spagna, in programma martedì 16 (ore 18.30) e giovedì 18 settembre (ore 11) alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.
ultimora
Italia U16, doppio test contro la Spagna: due i calciatori dell’Inter convocati
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domenica 14 settembre a Milano, prima di partire il giorno seguente per Madrid.
L'ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);
Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Juventus), Paolo Schiffini (Cagliari);
Attaccanti: Niccolò Mattia Barzagli (Fiorentina), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Gabriele Borsa (Milan), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Pietro Salvai (Juventus).
(figc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA