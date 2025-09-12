Il ct Manuel Pasqual ha scelto 22 ragazzi per il prossimo impegno amichevole in programma il 16 e il 18 settembre

Dopo aver affrontato l'Inghilterra a Roma ad agosto - una vittoria per 2-1 allo Stadio delle Tre Fontane e una sconfitta, sempre per 2-1, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' - la Nazionale Under 16 si prepara a un altro doppio test amichevole di prestigio, stavolta contro la Spagna, in programma martedì 16 (ore 18.30) e giovedì 18 settembre (ore 11) alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.