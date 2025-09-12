Il caso Lookman è in pratica rientrato o forse. L'attaccante che aveva rotto (ha chiesto la cessione, eliminato tutti i riferimenti all'Atalanta dai suoi profili ufficiali, ha lasciato Zingonia svuotando l'armadietto senza lasciare traccia per due settimane ed è poi tornato ad allenarsi da solo nel centro sportivo) con il club bergamasco in estate convinto che l'Inter lo potesse portare a Milano, alla fine è rimasto a Bergamo, si è allenato per tutta l'estate da solo e ora deve essere reintegrato nella squadra di Juric.

Il giocatore, come riportato da Skysport, questa mattina è tornato dal Sudafrica a Zingonia e ha chiesto di fare un allenamento individuale come tutti i giocatori che sono rientrati dalle Nazionali. "L'attaccante ha giocato due partite da titolare giocando 75' col Ruanda e 90' col Sudafrica. Si è allenato con il preparatore e le sue condizioni sono parse buone", spiegano da Skysport.