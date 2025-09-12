FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato

ultimora

Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato

Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato - immagine 1
L'attaccante è tornato a Zingonia dopo le partite della Nazionale: si è allenato con il preparatore ma potrebbe essere convocato col Lecce
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il caso Lookmanè in pratica rientrato o forse. L'attaccante che aveva rotto (ha chiesto la cessione, eliminato tutti i riferimenti all'Atalanta dai suoi profili ufficiali, ha lasciato Zingonia svuotando l'armadietto senza lasciare traccia per due settimane ed è poi tornato ad allenarsi da solo nel centro sportivo) con il club bergamasco in estate convinto che l'Inter lo potesse portare a Milano, alla fine è rimasto a Bergamo, si è allenato per tutta l'estate da solo e ora deve essere reintegrato nella squadra di Juric.

Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato- immagine 2

Il giocatore, come riportato da Skysport, questa mattina è tornato dal Sudafrica a Zingonia e ha chiesto di fare un allenamento individuale come tutti i giocatori che sono rientrati dalle Nazionali. "L'attaccante ha giocato due partite da titolare giocando 75' col Ruanda e 90' col Sudafrica. Si è allenato con il preparatore e le sue condizioni sono parse buone", spiegano da Skysport.

Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato- immagine 3
Getty Images

Se domani il giocatore si allenerà in gruppo l'allenatore della squadra bergamascae, secondo quanto riportato dal canale satellitare, lo convocherà per la sfida contro il Lecce prevista per domenica alle 15. Un altro passo verso la ricomposizione.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Pavard segna al debutto col Marsiglia: con l’Inter aveva segnato un solo gol
Pedullà: “Non ho capito Chivu oggi, ecco perché. E vi svelo che quando davano David...

© RIPRODUZIONE RISERVATA