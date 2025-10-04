Dopo il test match contro l’Albania a Novarello ad agosto – una netta vittoria per 4-1 e un pareggio 1-1 – e il torneo in Croazia a settembre – 0-0 contro i padroni di casa croati, una sconfitta per 3-1 contro la Germania e un successo 2-1 contro la Cechia –, la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole, in programma venerdì 10 ottobre (ore 16.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso e lunedì 13 ottobre (ore 11) allo stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia.
Italia U19, doppia amichevole contro la Scozia: convocati due calciatori dell’Inter
Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma domenica 5 ottobre.
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma);
Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma);
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).
(figc.it)
