Dopo il test match contro l’Albania a Novarello ad agosto – una netta vittoria per 4-1 e un pareggio 1-1 – e il torneo in Croazia a settembre – 0-0 contro i padroni di casa croati, una sconfitta per 3-1 contro la Germania e un successo 2-1 contro la Cechia –, la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole, in programma venerdì 10 ottobre (ore 16.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio ‘Antonio Molinari’ di Campobasso e lunedì 13 ottobre (ore 11) allo stadio ‘Mario Lancellotta’ di Isernia.