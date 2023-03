Italia U18, doppia amichevole contro la Romania: Inter, 3 calciatori convocati

Il ct Franceschini ha selezionato 23 ragazzi per il doppio test in programma giovedì 23 e domenica 26 marzo

La Nazionale Under 18 è pronta a tornare in campo per una doppia amichevole contro i pari età della Romania. Appuntamento giovedì 23 marzo allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza e domenica 26 allo stadio 'Donato Curcio' di Picerno. Entrambe le sfide inizieranno alle ore 10.30 e saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della FIGC.