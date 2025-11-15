Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara

E' appena terminata anche Svizzera-Svezia, la seconda gara di giornata con un nerazzurro impegnato. Manuel Akanji è rimasto in campo per tutta la partita, terminata 4-1 per la sua nazionale. Non è ancora chiuso il discorso qualificazione per gli elvetici, perché nel frattempo il Kosovo ha vinto la sua gara ed è rimasto a tre punti a una giornata dal termine. Martedì è in programma proprio lo scontro diretto, in casa del Kosovo.