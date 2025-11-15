FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara

ultimora

Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara

Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara - immagine 1
Il difensore nerazzurro ha collezionato 90' con la sua selezione che martedì ha la grande chance di qualificarsi direttamente al mondiale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

E' appena terminata anche Svizzera-Svezia, la seconda gara di giornata con un nerazzurro impegnato. Manuel Akanji è rimasto in campo per tutta la partita, terminata 4-1 per la sua nazionale. Non è ancora chiuso il discorso qualificazione per gli elvetici, perché nel frattempo il Kosovo ha vinto la sua gara ed è rimasto a tre punti a una giornata dal termine. Martedì è in programma proprio lo scontro diretto, in casa del Kosovo.

Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara- immagine 2
Getty Images

La selezione del difensore dell'Inter è comunque con un piede già al mondiale, considerando la vittoria dell'andata e il grande margine nella differenza reti. +12 al momento per la Svizzera, +1 per il Kosovo.

Leggi anche
Inter-Milan, Rabiot torna ad allenarsi in gruppo a inizio settimana
Caprile nel mirino delle big? Pisacane: “Ha talento e personalità. Ed è molto attento...

© RIPRODUZIONE RISERVATA