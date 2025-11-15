E' appena terminata anche Svizzera-Svezia, la seconda gara di giornata con un nerazzurro impegnato. Manuel Akanji è rimasto in campo per tutta la partita, terminata 4-1 per la sua nazionale. Non è ancora chiuso il discorso qualificazione per gli elvetici, perché nel frattempo il Kosovo ha vinto la sua gara ed è rimasto a tre punti a una giornata dal termine. Martedì è in programma proprio lo scontro diretto, in casa del Kosovo.
Nazionali, Svizzera-Svezia 4-1: Akanji in campo per tutta la gara
Il difensore nerazzurro ha collezionato 90' con la sua selezione che martedì ha la grande chance di qualificarsi direttamente al mondiale
La selezione del difensore dell'Inter è comunque con un piede già al mondiale, considerando la vittoria dell'andata e il grande margine nella differenza reti. +12 al momento per la Svizzera, +1 per il Kosovo.
