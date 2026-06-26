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Italia U19, i convocati per l’Europeo: 4 i calciatori dell’Inter presenti in lista

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Il ct Bollini ha svelato l'elenco dei 20 ragazzi che parteciperanno al torneo continentale che si terrà in Galles
Fabio Alampi Redattore 

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Ci siamo. Dopo aver svolto uno stage di preparazione dal 22 al 25 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la Nazionale Under 19 è pronta a cimentarsi nella fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

In mattinata, il tecnico Alberto Bollini ha reso noto l’elenco dei 20 calciatori prescelti, tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe) e due classe 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale).

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Getty Images

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

(figc.it)

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