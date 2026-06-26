"Volevo scrivere una lettera aperta al papà di Palestra e al suo procuratore. A 21 anni, avendo giocato una sola stagione in Serie A e in una squadra che ha lottato per salvarsi e ora a guadagnare 6 mln a stagione. Forse se andava all'Inter, migliorava tatticamente, magari 3 mln sono la metà di 6.