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Santini: “Voglio scrivere una lettera aperta all’agente di Palestra. Ma l’Inter non…”
Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Fabio Santini, giornalista, ha commentato così la notizia di Palestra al Chelsea:
"Volevo scrivere una lettera aperta al papà di Palestra e al suo procuratore. A 21 anni, avendo giocato una sola stagione in Serie A e in una squadra che ha lottato per salvarsi e ora a guadagnare 6 mln a stagione. Forse se andava all'Inter, migliorava tatticamente, magari 3 mln sono la metà di 6.
Dopo qualcuno gliene avrebbe offerti 8, si sarebbe configurata non più presunta grandezza ma la concreta grandezza di questo giocatore. L'Inter non prenderà Solet perché l'Atletico Madrid è una potenza superiore. Se la più seria società italiana non porta in porto gli obiettivi dichiarati, questa è la misura del nostro calcio, punto e fine".
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