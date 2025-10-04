FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…”

ultimora

Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…”

Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…” - immagine 1
Nel corso del The Wayne Rooney Show, l'ex giocatore del Manchester United ha svelato la peggiore esperienza del club in trasferta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Wayne Rooney ha vissuto di tutto con il Manchester United durante i suoi 13 anni nel club, viaggiando in tutto il mondo. L’attaccante ha giocato in ogni tipo di stadio e visitato spogliatoi di ogni genere. Ma c’è una trasferta in particolare in cui l'inglese è stato molto felice di non aver preso parte.

Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…”- immagine 2
Getty images

È accaduto a Sunderland, in un periodo Rooney era squalificato, ma i compagni di squadra tornarono a Manchester con un racconto terribile. L'ex giocatore ha rivelato che c’era stato un problema con i bagni al piano di sopra, che aveva causato una perdita di liquami dal soffitto, finiti addosso ai giocatori e alle loro cose.

Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…”- immagine 3
Getty Images

"È successo una volta a Sunderland, io in realtà ero squalificato. Ma sì, credo che ci fosse un bel po’ di… quello che normalmente va nei bagni, sparso su tutti i giocatori e sui loro vestiti. È venuto tutto giù, io non c'era e per questo le ma ridevo. E ci sono stati anche spogliatoi in cui i giocatori sono andati in bagno prima della partita e i bagni non scaricavano, o cose del genere. E sono spogliatoi piccoli".

(The Sun)

Leggi anche
Ex Inter, numeri impietosi per Correa che è pronto a tornare in campo. Tifosi Botafogo: “È...
Pedullà: “Un arbitro di Serie A è stato umiliato ancora una volta dal VAR: vi invito...

© RIPRODUZIONE RISERVATA