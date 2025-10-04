Wayne Rooney ha vissuto di tutto con il Manchester United durante i suoi 13 anni nel club, viaggiando in tutto il mondo. L’attaccante ha giocato in ogni tipo di stadio e visitato spogliatoi di ogni genere. Ma c’è una trasferta in particolare in cui l'inglese è stato molto felice di non aver preso parte.

È accaduto a Sunderland, in un periodo Rooney era squalificato, ma i compagni di squadra tornarono a Manchester con un racconto terribile. L'ex giocatore ha rivelato che c’era stato un problema con i bagni al piano di sopra, che aveva causato una perdita di liquami dal soffitto, finiti addosso ai giocatori e alle loro cose.

"È successo una volta a Sunderland, io in realtà ero squalificato. Ma sì, credo che ci fosse un bel po’ di… quello che normalmente va nei bagni, sparso su tutti i giocatori e sui loro vestiti. È venuto tutto giù, io non c'era e per questo le ma ridevo. E ci sono stati anche spogliatoi in cui i giocatori sono andati in bagno prima della partita e i bagni non scaricavano, o cose del genere. E sono spogliatoi piccoli".