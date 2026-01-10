Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di cinque classe 2008: i difensori Mattia Marello dell’Inter, Andrea Natali dell’AZ Alkmaar e Luca Reggiani del Borussia Dortmund, e i centrocampisti Christian Comotto dello Spezia e Federico Steffanoni dell’Atalanta.