Orsi: “Campionato finito per il Napoli se perde contro l’Inter. E la Champions…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Nando Orsi ha parlato di Inter-Napoli: "Se l’Inter vince col Napoli, agli azzurri resta l’obiettivo di arrivare secondi e concentrarsi per proseguire il cammino in Champions League. Il -7, senza più scontri diretti, contro un’Inter così, diventerebbe difficile recuperarla. Se la vince il Napoli, si riapre tutto. Lo stop col Verona non ci voleva"

"Il pareggio sarebbe un buon risultato, mantenendo la distanza invariata. La Champions non condiziona solo il Napoli ma anche l’Inter. Il pareggio lascerebbe tutto aperto, con un calendario che è impegnativo anche per i nerazzurri".

KO Neres

"Mi aspetto la stessa formazione della Supercoppa, senza l’infortunio occorso a Neres la catena di destra è micidiale con Di Lorenzo e Politano. Con il brasiliano a disposizione, lo stop col Verona non ci sarebbe stato. Il duello sulla fascia destra del Napoli sarà molto interessante, entrambe le compagini hanno giocatori importanti soprattutto sugli esterni. Sarà una partita di alto livello".