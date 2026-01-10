"Ha una bella classifica ma ha almeno 7-8 punti in più di quelli che dovrebbe avere", dice Orlando invece sul Milan

Matteo Pifferi Redattore 10 gennaio - 00:00

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Inter-Napoli, sfida cruciale in programma domenica sera a San Siro:

"Vedo l'Inter talmente dominante che faccio fatica a pensare che anche un buonissimo Napoli possa fermarla. E' impressionante, meglio di come giocava con Inzaghi. Ha fatto un lavoro sulla testa dei giocatori importante, vedo in grande condizione l'Inter, gioca il miglior calcio di tutti, crea tanto, Lautaro è impressionante. Solo Conte con la sua intelligenza tattica può mettere in difficoltà l'Inter"

Sul Milan — "Che piano di gioco ha? Non pressa, fa giocare gli altri, non ha un piano vero di gioco. Fa le ripartenze, tira una volta in porta e segna. Non ti può sempre andare bene. Ha una bella classifica ma ha almeno 7-8 punti in più di quelli che dovrebbe avere. Allegri dovrebbe avere un piano B. Il Milan aspetta, mai un momento di pressing e difficoltà per gli avversari.

Non la sa fare la partita, continua con questo atteggiamento di abbassarsi, di aspettare, di trovare le giocate, ma se vedi che uno difende a 5 e in più prova a cambiare qualcosa. Lo ha fatto alla fine, ma fai qualcosa di diverso. Leao ha fatto gol ma è stato il peggiore in campo. A difesa schierata a cosa serve se non ha i movimenti da centravanti? Se giochi male, prima o poi alla fine paghi. La Fiorentina ha ritrovato serenità e con un Milan che gioca così può mettere in difficoltà i rossoneri"