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Italia U21, i convocati per l’amichevole contro l’Albania: in lista Stabile e Lavelli
Con Silvio Baldini alla guida dell’Italia per le due amichevoli con Grecia e Lussemburgo, la Nazionale Under 21, in occasione dell’amichevole contro l’Albania, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda (ore 18.15 – diretta Rai 2) sarà affidata a Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 20.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);
Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).
(figc.it)
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