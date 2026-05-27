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Italia U21, i convocati per l’amichevole contro l’Albania: in lista Stabile e Lavelli

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Nella lista degli Azzurrini, per l'occasione selezionati dal ct Nunziata, ci sono anche i due calciatori di scuola Inter
Fabio Alampi Redattore 

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Con Silvio Baldini alla guida dell’Italia per le due amichevoli con Grecia e Lussemburgo, la Nazionale Under 21, in occasione dell’amichevole contro l’Albania, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda (ore 18.15 – diretta Rai 2) sarà affidata a Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 20.

Italia U21, i convocati per l’amichevole contro l’Albania: in lista Stabile e Lavelli- immagine 2
Getty Images

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).

(figc.it)

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