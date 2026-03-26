Bella, concreta e vincente. In una serata importantissima per il calcio azzurro in chiave Mondiale, a Empoli l'Italia Under 21 di Silvio Baldini travolge la Macedonia del Nord con un inequivocabile 4-0, nella settima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria la cui fase finale di giocherà in Albania e Serbia nel 2027.
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Italia Under 21, travolta la Macedonia del Nord: in gol Ndour, Lipani, Ekhator e Fini
A decidere il match il gol di Ndour in avvio e poi le reti ad inizio ripresa di Lipani e Ekhator. Chiude Fini su rigore per il poker finale. Nel gruppo E raggiunta la Polonia in testa alla classifica a quota 18 punti. Al "Castellani" Baldini si affida a Ekhator come riferimento più avanzato, Koleosho e Cherubini ai lati. Ahanor in panchina. Al primo vero affondo, l'Italia passa, gran palla in mezzo di Bartesaghi per l'inserimento di Ndour che di testa porta in vantaggio gli azzurrini. Segnato l'1-0, la squadra di Baldini continua a spingere costantemente andando più volte vicina al raddoppio: dagli sviluppi di un angolo Lipani colpisce da centro area di testa la traversa. Atteggiamento completamente difensivo da parte della Macedonia del Nord che nonostate lo svantaggio non si scopre per provare a impensierire l'Italia.
Ad inizio ripresa gli azzurrini chiudono il conto raddoppiando subito con un bel gol da fuori area di Lipani: l'azzurro riceve la palla in zona centrale appena fuori area, calcia con il destro, conclusione angolatissima che lascia di sasso il portiere macedone Ljupke. Un minuto e arriva il tris di Ekhator: Dagasso imbuca in area alla perfezione per Ekhator, controllo e conclusione dell'attaccante del Genoa per il 3-0 azzurro che chiude definitivamente la partita. L'Italia continua ad attaccare anche per cercare di ampliare il punteggio per il discorso relativo alla differenza reti, importante nella classifica del girone E. Atteggiamento premiato dal 4-0 firmato nel finale da Fini su rigore per poter ambire al primo posto del girone raggiunto ora insieme alla Polonia ma con una partita giocata in più.
(ANSA)
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