Gianluca Zambrotta, intervistato da Skysportin merito alla mostra dedicata a Paolo Rossi e che sarà a Como fino al 16 aprile, ha parlato anche della qualificazione Mondiale e della possibilità che l'Italia torni a disputare la massima competizione per le Nazionali:
Zambrotta: “Gattuso uomo giusto per l’Italia. Play-off difficili ma…”
-Il legame con Gattuso: ci sono speranze per la Nazionale di andare in Mondiale?
La speranza è sempre l'ultima a morire, come si dice. Credo che Gennaro sia l'uomo giusto per questa Nazionale e ha fatto un grande lavoro. Dico sempre che l'Italia ha trovato in questa fase di qualificazione una squadra che è la Norvegia che è stata fenomenale. I numeri della Norvegia sono da squadra top a livello mondiale. Avessimo trovato un'altra squadra non saremmo qui a parlare di play off per i Mondiali. È sempre difficile perché sono gare da dentro o fuori ma penso che Gattuso la stia preparando alla grande. Arriva in un momento della stagione che comunque non può portare ad avere giocatori scarichi come magari era capitato in alcune gare precedenti in passate stagioni con altri allenatori. Speriamo di vedere l'Italia ai Mondiali. Qualche anno fa abbiamo vinto un Europeo e bisogna sempre guardare al lato positivo di un percorso. Vero che il Mondiale manca di un po' ed è la competizione a cui tutti sognano di partecipare e che tutti sognano di vincere. Speriamo che tutto possa essere positivo per l'Italia.
-Palestra che potenzialità ha?
Lui, Vergara, sono giocatori italiani, giovani. Stanno crescendo, devono giocare perché così possono migliorare. Sono il futuro della nostra Nazionale e bisogna avere il coraggio di farli giocare come ad esempio Nico Paz che ha sbagliato con l'Atalanta, devono crescere. Si cresce sbagliando e devi avere accanto un allenatore che ti dà sempre importanza e fiducia. Mi viene in mente anche Bartesaghi, del Milan. Ha una storia incredibile dietro e sta crescendo. Devono avere questi ragazzi la possibilità che ci siano allenatori e società che li valorizzano come è successo a me Ventola, Cassano.
