Zambrotta: “Gattuso uomo giusto per l’Italia. Play-off difficili ma…”

La speranza è sempre l'ultima a morire, come si dice. Credo che Gennaro sia l'uomo giusto per questa Nazionale e ha fatto un grande lavoro. Dico sempre che l'Italia ha trovato in questa fase di qualificazione una squadra che è la Norvegia che è stata fenomenale. I numeri della Norvegia sono da squadra top a livello mondiale. Avessimo trovato un'altra squadra non saremmo qui a parlare di play off per i Mondiali. È sempre difficile perché sono gare da dentro o fuori ma penso che Gattuso la stia preparando alla grande. Arriva in un momento della stagione che comunque non può portare ad avere giocatori scarichi come magari era capitato in alcune gare precedenti in passate stagioni con altri allenatori. Speriamo di vedere l'Italia ai Mondiali. Qualche anno fa abbiamo vinto un Europeo e bisogna sempre guardare al lato positivo di un percorso. Vero che il Mondiale manca di un po' ed è la competizione a cui tutti sognano di partecipare e che tutti sognano di vincere. Speriamo che tutto possa essere positivo per l'Italia.