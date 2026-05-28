Italiano saluta Bologna: “Due anni spettacolari, ci lasciamo bene e…”

"Ai tifosi dico che sono in buone mani, oggi io e loro abbiamo parlato in maniera serena", ammette Vincenzo Italiano

Matteo Pifferi Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 21:16)

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Vincenzo Italiano saluta il Bologna e i bolognesi. All'uscita dai cancelli di Casteldebole, dopo l'incontro che ha sancito la rescissione del contratto per volontà del tecnico, Italiano ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti:

"Sempre forza Bologna, sono stati due anni spettacolari, grazie a tutti. Ci siamo lasciati bene: rimarremo sempre amici, avversari, ma mai nemici". Una frase, quest'ultima che lascia intendere come in virtù della girandola di panchine in corso in serie A Italiano punti a ripresentarsi da avversario del Bologna:

"Sono stati due anni spettacolari, questa è stata una famiglia fantastica. Adesso dobbiamo andare a cercare un nuovo futuro, sia io che il Bologna. Ai tifosi dico che sono in buone mani, oggi io e loro abbiamo parlato in maniera serena, posso dire loro che la società programmerà per bene".