Nella casa interista è andato in scena torneo di calcio a 7 organizzato dal Club e che ha riunito le aziende partner

Fabio Alampi Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 20:02)

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Un appuntamento speciale, una giornata che ormai è diventata tradizione: mercoledì 27 maggio si è svolta la Partner Cup 2026 a San Siro. Il consueto torneo di calcio a 7 organizzato dal Club riunisce le aziende Partner per un pomeriggio unico all’insegna dell’attività sportiva e della passione nerazzurra.

L’edizione 2026 si è svolta sul terreno di gioco del Meazza e ha visto affrontarsi otto squadre in una competizione piena di emozioni e fair play. Un torneo divertente e simbolico, che si svolge nel luogo dove durante l’anno si sono concretizzati i successi della squadra di Cristian Chivu.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di scendere in campo con alcune Legend della storia nerazzurra, condividendo il terreno di gioco con Francesco Toldo, Marco Andreolli, Giuseppe Baresi, Julio Cruz, Fabio Galante, Hernanes, Victor Obinna e Joel Obi. Prima del torneo inoltre gli ospiti hanno potuto scattare delle indimenticabili foto ricordo in compagnia dei due trofei conquistati dall'Inter nella stagione appena conclusa.

L'evento è stato ulteriormente impreziosito dai prodotti di alcuni dei Partner nerazzurri, che hanno omaggiato i partecipanti durante il torneo: Coca-Cola, Tsunami, San Bernardo, Red Bull, AbInbev, Santa Margherita e La Molisana

La Partner Cup rappresenta una grande opportunità per i Partner nerazzurri, che hanno la possibilità di trascorrere una giornata speciale in un contesto unico, rafforzando le relazioni B2B all’interno della famiglia nerazzurra. L’evento permette inoltre di consolidare ulteriormente il profondo legame che unisce l’Inter e le aziende Partner attraverso la condivisione dei valori e degli obiettivi che contraddistinguono l'identità del Club.

(inter.it)