"Ai miei occhi è la conferma che Allegri non è il male del calcio ma un ottimo allenatore", dice Bonan sull'ex allenatore del Milan

Matteo Pifferi Redattore 28 maggio - 19:46

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato così la notizia di Allegri al Napoli: "Sono molto contento per Allegri, per lui all'indomani di una vicenda calcisticamente straziante, la mancata qualificazione in Champions e i provvedimenti drastici del Milan, significa che lui non è il male del calcio ed è questo il messaggio che stava passando.

Ha delle responsabilità per la mancata qualificazione in Champions ma è anche vittima della confusione societaria degli ultimi anni. Sono contento che abbia trovato una nuova strada, a fronte del fatto che per qualcuno non è più capace, c'è qualcun altro, De Laurentiis, che non si diverte a perdere, che pensa di ripartire dopo Conte insieme ad un allenatore come Allegri, ai miei occhi è la conferma che Allegri non è il male del calcio ma un ottimo allenatore.

Non è un grande organizzatore di gioco, è un allenatore che entra molto nella testa dei giocatori e quando ha giocatori forti riesce a tirare fuori il meglio da loro. Il Napoli è già una squadra dieci volte più forte del Milan"