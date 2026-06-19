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Italia U19, i pre convocati per l’Europeo: Inter ancora squadra più rappresentata
Dopo aver sostenuto uno stage dal 7 al 12 giugno a Tirrenia, la Nazionale Under 19 tornerà a radunarsi dal 22 al 25 giugno a Coverciano in preparazione della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.
Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 24 calciatori: 15 nati nel 2007, sette nel 2008 (Alessandro Anelli, Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e due nel 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale).
Gli Azzurrini si raduneranno lunedì 22 giugno al Centro Tecnico Federale, dove sosterranno cinque sedute di allenamento in quattro giorni, mentre giovedì 25 giugno sarà resa nota la lista dei 20 prescelti, che prenderanno parte alla fase finale del torneo continentale.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
(figc.it)
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