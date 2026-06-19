Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 24 calciatori: 15 nati nel 2007, sette nel 2008 (Alessandro Anelli, Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e due nel 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale).