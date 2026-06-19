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Palestra vale 50 mln di euro? Piccari “Giocatore bravo e di prospettiva ma…”

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Marco Piccari, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così la notizia dell'accordo vicino tra Inter e Atalanta per Palestra
Matteo Pifferi Redattore 

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Marco Piccari, giornalista, ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche di Palestra, con l'Inter che è vicina a chiudere l'operazione con l'Atalanta per una cifra attorno ai 50 ml di euro:

Palestra vale 50 mln di euro? Piccari “Giocatore bravo e di prospettiva ma…”- immagine 2

"Per me è troppo, però alla fine il mercato è questo e l'Atalanta è sempre stata bottega cara. Il giocatore è bravo e ha ottime prospettive, ma la valutazione per me rimane eccessiva".

Carnevali proverà a trattenere Vlahovic?

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"A me hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Ora, con l'arrivo di un nuovo dirigente come Carnevali, bisognerà tracciare una linea. Penso che quest'ultimo proverà a fare un ultimo tentativo per accontentare l'allenatore. Per i modi poi mi sembra l'uomo giusto per mediare con Vlahovic e non escludo che ce la possa fare. La Juventus comunque, se il serbo non dovesse restare, dovrebbe andare a cercare almeno due attaccanti di buon livello".

 

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