I costi dell'operazione Palestra fanno discutere negli studi Rai: i commenti di Graziani, Tardelli e Antinelli

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 17:00)

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A Notti Mondiali, sulla Rai, si è discusso dell'operazione Palestra. L'Inter si sta avvicinando all'intesa definitiva con l'Atalanta per una cifra attorno ai 50 mln di euro. Una valutazione esagerata secondo Ciccio Graziani: "50 mln non li vale, non roviniamo sto ragazzo. Quante partite avrà fatto? Siamo sulle 30-35 partite in Serie A. Ma può valere 50 mln un ragazzo di questa età? Se non stiamo attenti, lo roviniamo. Mi piacerebbe dare un consiglio a Beppe Marotta e a Piero Ausilio: non li spendete tutti questi soldi. E' italiano? Ma che significa? Io voglio investire sul calcio italiano, io voglio 10 Palestra, così costruiamo qualcosa di importante. Ma Palestra a 50 mln è un'esagerazione assurda. Non so quanto guadagnava prima, ora si parla di 3 mln. Sai cosa succede? Che i soldi danno alla testa a volte"

Interviene anche Alessandro Antinelli, giornalista e inviato della Rai per la Nazionale: "Visto correre, per la frequenza di corsa che ha, lo abbiamo visto a Coverciano anche con degli atleti che fanno atletica leggera ad alto livello, saluto Larissa Iapichino e papà Gianni, e dicevamo che Palestra sembra uno che fa i 400 metri. La qualità fisica è pazzesca, il giocatore c'è, è un ragazzo serio, dai via Dumfries, lo vendi bene, ne spendi 50 per Palestra e ci sta"

Risponde Marco Tardelli: "Ti faccio una domanda e tu mi dirai che sono sempre il solito: Maldini quanto lo dovevi pagare? Non è del mio tempo, è recente. Sono cifre che non stanno in piedi. Sono felice per Palestra, è italiano, ma le cifre sono sbagliate. Perché facciamo sempre questo mercato se poi siamo tutti in difficoltà?"

Ciccio Graziani, poi, chiosa così: "Per quanto sia bravo, per un terzino, 50 mln per 30 partite in Serie A è un'assurdità, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Calcisticamente è una buona operazione se dai via Dumfries e prendi Palestra, l'operazione è giustissima ma la cosa che stona è la valutazione, perché poi il giocatore verrà identificato sul valore e su quanto guadagna. Attenzione poi perché un conto è giocare a Cagliari, un altro a San Siro, ho una preoccupazione, che la pressione condizioni il suo rendimento"