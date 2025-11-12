FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Derby grande occasione per Chivu. De Vrij superato da Bisseck, ora c’è un nodo”

ultimora

Pastore: “Derby grande occasione per Chivu. De Vrij superato da Bisseck, ora c’è un nodo”

Pastore: “Derby grande occasione per Chivu. De Vrij superato da Bisseck, ora c’è un nodo” - immagine 1
Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato dell'Inter e del derby che ci sarà alla ripresa del campionato
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e del derby che ci sarà alla ripresa del campionato:

Pastore: “Derby grande occasione per Chivu. De Vrij superato da Bisseck, ora c’è un nodo”- immagine 2

"Per gioventù e carriera di Chivu, il derby è una grande occasione per imporsi e per non essere il banale prosecutore delle idee di Inzaghi, ma anche come qualcuno che ci mette qualcosa. Il derby lo scorso anno costò tanto all'Inter, arriva come verifica di metà quadrimestre. Il nodo è proprio Acerbi o Bisseck, De Vrij è stato proprio superato da Bisseck. Acerbi per status le fa queste partite, ma lo ha dimostrato Napoli-Inter soffre contro giocatori veloci che Allegri schiererà". 

Leggi anche
Inter, due i grandi dubbi di Chivu per il derby: difesa, ecco chi è in vantaggio. E in mezzo…
Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA