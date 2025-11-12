Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato dell'Inter e del derby che ci sarà alla ripresa del campionato

Andrea Della Sala Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 10:16)

Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e del derby che ci sarà alla ripresa del campionato:

"Per gioventù e carriera di Chivu, il derby è una grande occasione per imporsi e per non essere il banale prosecutore delle idee di Inzaghi, ma anche come qualcuno che ci mette qualcosa. Il derby lo scorso anno costò tanto all'Inter, arriva come verifica di metà quadrimestre. Il nodo è proprio Acerbi o Bisseck, De Vrij è stato proprio superato da Bisseck. Acerbi per status le fa queste partite, ma lo ha dimostrato Napoli-Inter soffre contro giocatori veloci che Allegri schiererà".