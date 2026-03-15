Dalla sconfitta con il Bodo sono arrivate in totale tra campionato e Coppa Italia, due vittorie, due pareggi e una sconfitta

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 16:12)

Al di là di quanto successo con i contestatissimi episodi arbitrali di Inter-Atalanta, la squadra di Chivu - che tornerà ad allenarsi alla Pinetina martedì - è chiamata a fare un'analisi sul momento e sulle sue ultime prestazioni che hanno portato a perdere il vantaggio accumulato nelle gare precedenti.

A Skysport si focalizzano in particolare sulle difficoltà delle ultime gare, che coincidono con le assenze di Lautaro e Calhanoglu, due giocatori fondamentali per come gioca l'Inter. Nelle ultime partite non è stata la stessa Inter che aveva inanellato in campionato su 15 partite 14 vittorie e un solo pareggio con il Napoli prima della sconfitta nel derby.

"La squadra è un pò stanca mentalmente e fisicamente, ha provato a reaguire con l'Atalanta. Qualche errore di troppo in una gara che ha comunque provato a gestire. Brava la formazione di Palladino a restare in gara fino alla fine. Non è stata una partita negativa quella dell'Inter anche se non è un momento brillante", ha spiegato Barzaghi a Skysport.

Dalla ritorno a San Siro nella doppia gara contro il Bodo quando sono arrivate due sconfitte e l'eliminazione dalla Champions, l'Inter ha vinto contro il Lecce e il Genoa, ha pareggiato in Coppa Italia contro il Como, ha perso il derby e ha pareggiato con l'Atalanta. Una frenata che più che nei risultati si è vista sul campo con prestazioni che hanno mostrato tanta stanchezza. Nella gara di andata contro il Bodo, Chivu aveva perso per infortunio Lautaro che è mancato tantissimo ai suoi compagni.

Solo un gol è arrivato dalle punte, quello di Esposito di ieri contro la formazione di Palladino. Bonny non sembra più il giocatore brillante di inizio stagione e Thuram ha segnato in campionato l'ultima volta nella gara contro il Sassuolo, l'8 febbraio, più di un mese fa. L'argentino sta per rientrare dall'infortunio al polpaccio ma lo staff nerazzurro non ha nessuna intenzione di schierare nulla: ci sarà con la Fiorentina se non ci saranno rischi di ricaduta. Si valuterà giorno per giorno.

A centrocampo — Rientrerà a Firenze Calhanoglu, anche lui giocatore che è mancato tantissimo a Chivu, anche nel derby. "Anche lui è un fattore importantissimo perché giocherebbe insieme a Zielinski e aggiunge soluzioni a Chivu". Mkhitaryan però è uscito con un fastidio muscolare da approfondire nei prossimi giorni quindi potrebbero esserci altri problemi in vista per il centrocampo nerazzurro.

(Fonte: SS24)