4 anni fa ha vinto i Mondiali con l'Argentina ma non ha potuto giocare molto durante il torneo anche a causa di un torneo: Lauti vuole essere decisivo anche nella sua Nazionale dopo aver trascinato l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 22:32)

La stagione non è ancora finita e il Mondiale non è ancora cominciato ma dopo la riscossa avuta con l'Inter, in Argentina puntano tutti i fari su Lautaro Martinez. Il quotidiano La Nacion, nella sua versione online, parla del capitano nerazzurro che, al contrario di alcuni suoi compagni convocati anche loro per il Mondiale (da Thuram a Calhanoglu), è rimasto a disposizione di Chivu. Sarà con l'Inter anche per l'ultima gara di campionato, quella contro il Bologna che si giocherà a scudetto già acquisito.

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Conto in sospeso — "Il nativo di Bahia Blanca, partito titolare al Mondiale in Qatar del 2022, aveva poi ceduto il posto a Julian Alvarez. Cercherà la rivincita nel 2026, in uno dei momenti più alti della sua carriera. Pertanto, nonostante l'Inter abbia già vinto la Serie A e la Coppa Italia, l'attaccante ha chiesto di giocare l'ultima partita della stagione contro il Bologna. Lautaro, 28 anni, sente ancora di avere un conto in sospeso con i Mondiali. Nel 2018, è andato molto vicino a essere incluso nella rosa definitiva di Jorge Sampaoli per la Russia: faceva parte della lista preliminare di 35 giocatori, ma alla fine è stato escluso insieme a Diego Perotti e Mauro Icardi", scrive la Nacion.

"Quattro anni dopo, in Qatar, il torneo non è iniziato bene nemmeno per lui. Due gol incassi dall'Arabia Saudita a Lusail hanno interrotto la striscia di 36 partite senza sconfitte della Nazionale. Poi ha avuto una prestazione sottotono contro il Messico e non è più partito titolare, in parte a causa della sua forma e in parte per i postumi di una distorsione alla caviglia destra che gli ha impedito di allenarsi e giocare normalmente", si legge sul giocatore argentino.

"Ecco perché questo Mondiale rappresenta un'occasione personale per Lautaro Martinez , che è stato determinante nella vittoria dell'Argentina nella Copa América 2024. Ha concluso il torneo come capocannoniere con cinque gol. E ora sogna di essere titolare in un altro Mondiale, puntando questa volta a mantenere il suo stato di forma per tutta la durata della competizione".

"In questa stagione, Lautaro ha segnato 22 gol in 40 partite e ha fornito anche 6 assist. È il capocannoniere della Serie A con 17 gol, davanti al suo compagno di reparto Marcus Thuram, che giocherà anche lui ai Mondiali con la Francia. Nessuno gli toglierà il titolo di capocannoniere , traguardo già raggiunto nella stagione 2023/2024 e che resterà per la terza volta consecutiva nelle mani di un argentino dato che nel 2024/2025 il capocannoniere è stato Mateo Retegui, allora all'Atalanta", si legge nello stesso articolo.

Da programma — L'Argentina, prima dei Mondiali, giocherà due gare amichevoli, una il 6 giugno contro l'Honduras in Texas e l'altra 9 giugno contro l'Islanda in Alabama.

"Ultimamente in Nazionale, Martínez ha alternato presenze da titolare e da riserva. Ci sono state partite in cui l'attaccante dell'Inter è partito dalla panchina e altre in cui è stato il punto di riferimento di un attacco a tre, insieme a Lionel Messi e Julián Álvarez. In alcune partite, Messi ha addirittura giocato in una posizione più centrale, lasciando Lautaro e Álvarez come coppia d'attacco", riferendosi ai modi diversi con cui lo ha impiegato Scaloni. Il ct argentino lo considera tra i suoi attaccanti più importanti e se fosse stato bene nello scorso Mondiale lo avrebbe impiegato con più continuità.

Ora l'ultima partita con l'Inter. "Il giocatore ha preteso di giocare almeno 45 minuti a Bologna", scrive la Nacion. "Poi si concentrerà sul Mondiale. Arriverà al Ezeiza. Poi partirà con tutta la squadra per il Kansas dove la Nazionale si allenerà in attesa della fase a girone dei Mondiali. Questa volta Lautaro non si accontenterà di essere solo tra i 26". Ha già dimostrato di poter essere decisivo con l'Inter e vuole esserlo anche per l'Argentina.

(Fonte: La Nacion)