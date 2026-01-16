FC Inter 1908
Jacobelli: “Napoli stanco dopo lo sforzo di San Siro. Inter? Chivu onestamente…”

Le parole del noto giornalista a proposito della capolista e della squadra sulla quale ha conquistato altri due punti nell'ultimo turno
Daniele Vitiello
Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione su Radio Tutto Napoli. Queste le sue considerazioni a proposito della squadra di Conte che ha perso altri due punti sull'Inter:

"Il Napoli è stanco e ha profuso uno sforzo enorme a San Siro contro l’Inter, rimontando due volte i nerazzurri grazie anche all’exploit di McTominay. Quando devi giocare otto partite in 24 giorni, come prevede il calendario di gennaio per i campioni d’Italia, è inevitabile che nella gara successiva a un’impresa tecnico-sportiva ed emotiva così rilevante tu paghi dazio. 

Il Parma si è difeso con ordine e ha consentito agli emiliani di portare via un punto molto prezioso dal Maradona. Questo è lo stato dell’arte. Ma anche l’Inter, come ha spiegato onestamente Chivu dopo la partita con il Lecce, ha fatto fatica: nelle gambe c’era ancora l’impegno contro il Napoli. Non si può pensare di vincere sempre giocando ogni tre giorni, soprattutto se devi fare i conti con assenze importanti"

