Intervistato dal Telegraph, Joe Cole ricorda le parole che usò José Mourinho dopo la sconfitta per 2-1 del Chelsea contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale della Champions League a febbraio del 2005. L'ex giocatore ricorda uno Special One furioso con la squadra. "La vostra prima grande prova come squadra e l’avete fallita. Siete andati al Camp Nou e vi siete nascosti. Codardi. Siete spariti. Nessun maledetto coraggio".

"Si rivolse per primo a Cech, e José fece qualcosa che non aveva mai fatto da quando il gigante ceco era arrivato al club. Lo fece a pezzi. Poi passò a John Terry. «Non mi hai dato nulla,» disse José. «Ti gonfi il petto in Premier League, ma Samuel Eto’o ti ha fatto ballare». «Frank Lampard? Xavi e Deco ti hanno distrutto".

«Santo cielo,» pensai. «Sta dedicando venti secondi a ognuno. Aspetta che arrivi a me. Di solito sono io il suo bersaglio preferito. Mi raccoglieranno da terra con un cucchiaio». Sembrava una stanza piena di condannati in attesa del proprio turno.

"Willy Gallas se la cavò relativamente bene. Era stato il migliore di un gruppo disastroso, secondo José. «Didier Drogba, è colpa tua,» disse José. «Non hai tenuto su un pallone.» Quelli erano i suoi preferiti. Il nucleo della squadra. José imprecava in un inglese perfetto. «Fottuti stronzi. Non avete le palle».

"A volte accompagnava le parole con un ghigno, altre con uno sguardo di incredulità, come a chiedersi come quei giocatori che conosceva così bene potessero averlo deluso tanto. Non so cosa sia successo quando arrivò a me e a Duffa [Damien Duff]. Forse semplicemente aveva esaurito le forze. O forse pensava di aver già fatto capire il punto. Disse che avevamo giocato bene. Che avevamo lavorato sodo. E si fermò lì. Mi sentii come un uomo bendato davanti al plotone d’esecuzione, risparmiato da una grazia all’ultimo momento. La stanza era silenziosa. Nessuno osava nemmeno tossire. José uscì, chiudendo la porta dolcemente dietro di sé".

