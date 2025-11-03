FC Inter 1908
Inter
Il quotidiano analizza la vittoria della squadra nerazzurra sul campo del Verona
Nonostante una prova non molto convincente, l'Inter è uscita da Verona con 3 punti importantissimi in chiave lotta scudetto. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con una squadra che ha concesso pochissimi spazi e quando ha potuto è ripartita in contropiede.

Ts: “Inter in piena corsa scudetto grazie anche al fattore… “C”. Le scelte di Chivu…”- immagine 2
"In piena corsa per lo scudetto - recuperando due punti al Napoli - grazie anche al fattore... “C”. L’Inter ieri all'ora di pranzo ha espugnato il Bentegodi per 2-1 grazie a un autogol di Frese al terzo minuto di recupero della ripresa, al termine di una partita complicata, giocata sotto la pioggia e contro un Verona ben messo in campo da Zanetti. L'Inter è partita forte, è andata vicina al vantaggio due volte nei primi dieci minuti e ha sbloccato il match con un bellissimo gol del centrocampista polacco su schema da calcio d'angolo. Bastoni (26') ha cercato il 2-0 però ha trovato Montipò sulla sua strada e a quel punto l'Inter si è spenta. Forse per la stanchezza accumulata in questo segmento di partite, forse perché convinta di vincerla facile, forse perché alcune scelte di Chivu - Luis Henrique, ma pure uno spento Bonny contro un Verona molto chiuso - non hanno inizialmente pagato", sottolinea Tuttosport.

Inter Chivu
"Lo spavento ha inceppato l'Inter e galvanizzato il Verona. Nel secondo tempo la squadra di Zanetti è stata arcigna, ha lottato su ogni pallone togliendo spazi centrali a quella di Chivu. Nonostante le statistiche nette in favore dei nerazzurri - 71% di possesso palla, 12 conclusioni a 1, 1 tiro in porta a 0 -, il Verona nella ripresa non ha mai dato l'impressone di poter capitolare. Anzi ha avuto anche un paio di ripartenze per fare male, ma su una Bisseck ha steso a centrocampo Giovane, salvandosi dal rosso solo perché la palla allungata dal brasiliano si è diretta verso l'esterno e non verso l'area di Sommer. Mentre sull'altra (47') ha pasticciato in tre contro due, con Niasse finito in fuorigioco. Un minuto dopo, il cross di Barella e mancato da Pio, ha trovato la deviazione sfortunatissima di Frese". 

(Tuttosport)

