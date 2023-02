Jordi Alba: “Voglio rispettare il mio contratto col Barça. Sarò il primo ad andarmene…”

Jordi Alba sta vivendo un grande momento di forma, una sorta di seconda giovinezza. In estate lo spagnolo è stato spesso accostato all'Inter, alla fine è rimasto al Barcellona dove ha intenzione di onorare il suo contratto che scade nel 2024. "Naturalmente completerò l'anno di contratto che mi resta. Mi sento bene, penso di essere a un buon livello. È vero che non sto giocando tutte le partite, ma quando vengo chiamato cerco di fare del mio meglio e quando non gioco cerco di aiutare tutti i miei compagni sostenendoli dalla panchina".

"All'inizio è stato più difficile per me, ma in questo momento sto bene mentalmente e sono molto motivato. Mi sento bene e il giorno in cui sentirò di non essere in grado di difendere un club come il Barcellona, ​​sarò il primo ad andarmene".