A tre giorni dalla sfida del Maradona tra Napoli e Inter si discute ancora del rigore assurdo concesso agli azzurri nel primo tempo per un presunto intervento di Mkhitaryan su Di Lorenzo nell'area nerazzurra.
Ma l'accaduto era stato valutato benissimo dall'arbitro Mariani in campo, che ha deciso di non fischiare dopo l'accaduto. E il tutto è confermato dalla Ref CAM pubblicata dalla Lega Serie A su YouTube.
E il video mostra un altro particolare. Dalle immagini si sente come l'arbitro riceva una comunicazione all'auricolare dall'assistente, che probabilmente gli segnala il contatto e l'eventuale rigore. Mariani, come emerge dalle immagini, decide di affidarsi al collega e gli chiede: "Sei sicuro?". Da lì arriva la conferma, con l'arbitro che decide dopo 8 secondi di fischiare il penalty.
