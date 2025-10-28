FC Inter 1908
Ravezzani svela: “Ve la dico come mi è arrivata: mi hanno detto che una fonte interna Juve…”

E' partito il toto-allenatore in casa bianconera, con Fabio Ravezzani che svela un retroscena sul suo profilo X
Marco Astori
Momento complicato per la Juve, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta sul campo della Lazio.

E' partito quindi il toto-allenatore in casa bianconera, con Fabio Ravezzani che svela un retroscena sul suo profilo X: "Ve la giro per come l’ho ricevuta (quindi si tratta di una ipotesi, non una certezza).

Secondo una fonte interna, la Juve sotto sotto crede di più in Palladino che in Spalletti. E la decisione verrebbe rinviata di qualche giorno. Ripeto, è solo una voce, nulla di più".

