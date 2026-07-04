FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Juan Jesus saluta il Napoli: “Ero finito, ora sono nella storia. Conte…”

ultimora

Juan Jesus saluta il Napoli: “Ero finito, ora sono nella storia. Conte…”

Juan Jesus saluta il Napoli: “Ero finito, ora sono nella storia. Conte…” - immagine 1
Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero e lo fa con una lunga lettera pubblicata sul Mattino
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Juan Jesus lascia il Napoli a parametro zero e lo fa con una lunga lettera pubblicata sul Mattino:

"Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficilia Roma. E devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera: Mister Spalletti. Lui è stato l'unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore "finito"

Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine sappiamo tutti com'è andata. GRAZIE Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale. Ti sarò sempre grato per quello che mi hai insegnato come calciatore, ma ancora di più come essere umano. A Baldo e Omenichini un grandissimo GRAZIE: anche voi due siete stati importanti nel mio inizio a Napoli. GRAZIE al direttore Giuntoli.

Il mio saluto e il mio GRAZIE vanno a una città passionale, una città che vive e ama la sua squadra. Niente conta più del Napoli, ed è questa la cosa che mi ha sempre impressionato: persino il tempo andava in base alle vittorie e alle sconfitte. E per fortuna, in questi cinque anni, ho visto più sole che pioggia. GRAZIE Napoli: non dimenticherò mai il vostro sostegno, non dimenticherò mai i saluti in giro per la città. GRAZIE a tutte le persone che, nel loro piccolo, hanno sempre provato ad aiutarmi e a starmi vicino. Siete tifosi fantastici: ricordatevi sempre di essere il dodicesimo calciatore.

GRAZIE a tutti quelli che fanno parte del blocco Castel Volturno. All'area amministrativa, in particolare alla mia amica del cuore, la signora Maria Luisa. Ai ragazzi del marketing.

Juan Jesus saluta il Napoli: “Ero finito, ora sono nella storia. Conte…”- immagine 2
DAZN

A Nicola Lombardo, a Guido Baldari e al suo team dell'area comunicazione. Al mio amico Nicola Mennone, che con il suo furgone è andato ovunque per darci una mano. Allo chef Paolo e allo chef Fabio, a Maria e Veronica, che hanno sempre sistemato i nostri casini in cucina e nello spogliatoio. Ai miei amici Santoro e Paolo Rea: meritate davvero una statua per la pazienza e la bravura nel fare i team manager tra tutte le difficoltà possibili. Siete stati sempre precisi e giusti.

Mando un abbraccio speciale a Ciro, il "tuttofare". Credetemi: senza Ciro, Castel Volturno non esisterebbe. Lui c'è stato 365 giorni su 365. A volte lo vedevi sistemare una lampada, venti minuti dopo era in campo ad aggiustare qualcosa, poi lo trovavi sull'aria condizionata o a pitturare. Ciro era ovunque. Sei un grande, amico mio.

GRAZIE ai magazzinieri Tommy, Umbi, Anto, Pepe, Giuà, Luca e Luigi. GRAZIE a Ettore con il suo super drone. A tutti gli steward dello stadio e al mio caro amico Angelo lannone.

Ai miei amici dello staff sanitario, dottori e fisioterapisti: mi mancheranno tanto le nostre battute e le risate nella sala massaggi

GRAZIE ai Mister Garcia, Mister Mazzarri, Mister Francesco Calzona e al loro staff.

Juan Jesus saluta il Napoli: “Ero finito, ora sono nella storia. Conte…”- immagine 3
Getty Images

Un GRAZIE speciale a Mister Conte, perché mi ha allungato la carriera di almeno tre anni. La sua fame di vittorie e la sua passione per il lavoro mi hanno insegnato ancora di più a non mollare mai. Sei un vero condottiero vincente. Con il suo staff abbiamo creato un bel legame: GRAZIE Elvis, Gianluca, Stello, Peppe e prof Coratti.

GRAZIE al presidente De Laurentiis e alla sua famiglia per l'opportunità di far parte di un club così importante come il Napoli. GRAZIE a tutti i miei 73 compagni di questi anni: sotto la pioggia, il vento, il caldo, nelle trasferte lunghe. Abbiamo vissuto cose belle e meno belle, ma questo è il nostro lavoro. GRAZIE soprattutto a quelli con cui abbiamo vinto e fatto la storia: il terzo scudetto, dove abbiamo DOMINATO, e il quarto, dove abbiamo meritato di vincere dimostrando continuità e sacrificio.

Napoli mi ha fatto vivere emozioni che non avrei mai immaginato. Ho dato il mio 100% in tutte le 130 partite, per rispetto al lavoro che faccio e alla maglia che indossavo. Sono arrivato da "finito" e vado via da vincitore, entrando nella storia. Anzi, da supereroe: da BatJuan, un grandissimo abbraccio a tutti"

Leggi anche
Calamai: “Inter, un segnale colpisce il prestigio: mi sorprende che Marotta…”
NBA Europe, RedBird la spunta su Oaktree? I dettagli del progetto per Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA