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NBA Europe, RedBird la spunta su Oaktree? I dettagli del progetto per Milano

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Il fondo proprietario del Milan sembra aver scavalcato nettamente quello dell'Inter nella gestione dell'idea legata al basket
Fabio Alampi Redattore 

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Il progetto NBA Europe è entrato nel vivo: in questo momento si stanno valutando le offerte arrivate per la gestione delle 12 franchigie che comporranno il torneo che partirà nell'ottobre del 2027, e tra queste città figura anche Milano. A muoversi sono state sia RedBird, fondo proprietario del Milan, e Oaktree, a capo dell'Inter. La Gazzetta dello Sport indica un netto favorito: "RedBird ha presentato una nuova offerta alla Nba per gestire la franchigia milanese di Nba Europe, la Lega di basket che Nba progetta di far partire nell'ottobre 2027. Non solo, il progetto RedBird in questo momento è il favorito per la piazza di Milano".

Cardinale Milan
Getty Images

"Da tempo si sa che Gerry Cardinale, il fondatore del fondo proprietario del Milan, è molto interessato alla nuova lega e gli ultimi giorni hanno portato novità. Lunedì scadeva il termine per le offerte a Nba, per la prima volta vincolanti, e RedBird ha fatto la sua proposta. In queste settimane, poi, è stata sostanzialmente definita la partnership con la Pallacanestro Varese. L'idea di RedBird e Pallacanestro Varese è di creare una nuova squadra che non si chiamerà "A.C. Milan Basketball", come si poteva ipotizzare inizialmente, e nemmeno "Pallacanestro Varese": se il progetto andrà in porto, avrà un nome nuovo, inedito, allo studio in queste settimane".

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"Il progetto RedBird ora ha più chance di andare in porto di quello di Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter, che a sua volta partecipa alla corsa per la franchigia milanese, a partire dall'offerta non vincolante che andava presentata entro il 31 marzo".

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