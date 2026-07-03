Luca Calamai, noto giornalista, ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha parlato anche del momento che sta attraversando l'Inter sul mercato. Queste le sue considerazioni:

"Più che l'Inter mi sorprende Marotta, che considero il miglior dirigente del calcio italiano. Vederlo incassare due colpi del genere mi fa effetto. Quando l'Inter si muove sul mercato argentino con Javier Zanetti, normalmente i giocatori ascoltano. Stavolta, invece, non è bastato neppure lui. È un segnale che colpisce il prestigio dell'Inter e, più in generale, del calcio italiano. La Premier oggi ha una forza economica enorme e altera gli equilibri. Basta pensare alla valutazione di Tonali: oltre cento milioni mi sembrano cifre fuori da ogni logica."

"Esatto. Il Como dimostra che anche in Italia si può essere attrattivi se c'è un progetto serio. Nico Paz ha scelto di restare, è arrivato anche Liberali e questo significa che i giovani guardano con interesse a un club che propone idee, qualità e ambizione. Non è solo una questione di soldi: il Como, ad esempio, non ha nemmeno uno dei monte ingaggi più alti della Serie A."