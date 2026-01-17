FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica

ultimora

Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica

Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica - immagine 1
Altro giro, altro assist per Pio Esposito: c'è una statistica in cui l'attaccante è il migliore nell'attuale campionato di Serie A
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica- immagine 2
Getty Images

Altro giro, altro assist per Pio Esposito. Ancora una volta a Lautaro Martinez. Ha deciso Inter-Lecce con un gol da 3 punti, ha fornito il passaggio decisivo al Toro per l'1-0 di Udine. Un fattore a tutti gli effetti, nelle ultime due sfide dei nerazzurri e non solo. C'è una statistica in cui Pio Esposito è il migliore nell'attuale campionato di Serie A.

Inter, Pio Esposito da record in Serie A! Nessuno meglio di lui in questa statistica- immagine 3
DAZN

Come riportato da Opta, "Tutti i 3 assist forniti da Francesco Pio Esposito in questo campionato hanno mandato in gol Lautaro Martínez: nessuno vanta più assist serviti ad un singolo giocatore nella Serie A 2025/26 (3 anche quelli di Aarón Martín per Leo Østigård). Tandem", si legge.

Leggi anche
Orsi: “Thuram più anarchico, che intesa Pio-Lautaro. So che Chivu nello spogliatoio ha…”
Minotti: “Inter migliorata anche in difesa. L’intelligenza di Lautaro evidente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA