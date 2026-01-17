Altro giro, altro assist per Pio Esposito. Ancora una volta a Lautaro Martinez. Ha deciso Inter-Lecce con un gol da 3 punti, ha fornito il passaggio decisivo al Toro per l'1-0 di Udine. Un fattore a tutti gli effetti, nelle ultime due sfide dei nerazzurri e non solo. C'è una statistica in cui Pio Esposito è il migliore nell'attuale campionato di Serie A.