Altro giro, altro assist per Pio Esposito. Ancora una volta a Lautaro Martinez. Ha deciso Inter-Lecce con un gol da 3 punti, ha fornito il passaggio decisivo al Toro per l'1-0 di Udine. Un fattore a tutti gli effetti, nelle ultime due sfide dei nerazzurri e non solo. C'è una statistica in cui Pio Esposito è il migliore nell'attuale campionato di Serie A.
Come riportato da Opta, "Tutti i 3 assist forniti da Francesco Pio Esposito in questo campionato hanno mandato in gol Lautaro Martínez: nessuno vanta più assist serviti ad un singolo giocatore nella Serie A 2025/26 (3 anche quelli di Aarón Martín per Leo Østigård). Tandem", si legge.
