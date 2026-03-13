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Juan Jesus: “Tanti infortuni? Mi è capitato un anno all’Inter. Con Stramaccioni eravamo…”

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Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Juan Jesus ha analizzato la stagione del Napoli condizionata dagli infortuni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Juan Jesus: “Tanti infortuni? Mi è capitato un anno all’Inter. Con Stramaccioni eravamo…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Juan Jesus ha analizzato la stagione del Napoli. Una stagione condizionata dagli infortuni, una sorta di déjà vu per il difensore brasiliano. "Infortuni? E’ stata una stagione complicata, ma mi è capitato un anno all’Inter, con Stramaccioni in panchina, in cui a dicembre eravamo a -1 dalla Juventus e poi sono cominciati tanti infortuni. Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, però parlo di 10-12 anni fa".

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"Oggi ritrovarsi in una situazione del genere è complicato perché noi abbiamo uno scudetto da difendere e con giocatori nuovi. E’ una stagione non dico complicata ma diversa da quello a cui di solito siamo abituati tutti”.

(calcionapoli24.it)

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