Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Juan Jesus ha analizzato la stagione del Napoli. Una stagione condizionata dagli infortuni, una sorta di déjà vu per il difensore brasiliano. "Infortuni? E’ stata una stagione complicata, ma mi è capitato un anno all’Inter, con Stramaccioni in panchina, in cui a dicembre eravamo a -1 dalla Juventus e poi sono cominciati tanti infortuni. Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, però parlo di 10-12 anni fa".