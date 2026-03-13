È l'Inter la rosa più ricca della Serie A, balzo incredibile del giovane attaccante

Gianni Pampinella Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 08:32)

È l'Inter la rosa più ricca della Serie A, ma è il Como che registra la crescita maggiore con un incremento di 60 milioni (dai 268 di settembre ai 328 di febbraio). Al secondo posto c'è proprio la squadra nerazzurra con +50 milioni. "La stellina Nico Paz ha visto schizzare le sue quotazioni in questa stagione. Partiva da 48 milioni, è arrivato a 74".

"Nel 2024 il Como lo ha acquistato per 6 milioni dal Real Madrid, che potrà riprenderselo pagando 10 milioni quest’anno o 11 nel 2027. Operazione replicata la scorsa estate con Ramon (prezzo d’acquisto di 2,5 milioni), il cui valore stimato è oggi di 17 milioni. La proprietà indonesiana non lesina spese, ma gli investimenti sono mirati", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"La capolista Inter, con 743 milioni, vanta la rosa più ricca della Serie A. D’altronde l’obiettivo del presidente Beppe Marotta è raggiungere, nel medio-lungo termine, la quotazione complessiva di un miliardo. I pezzi più pregiati restano Lautaro (79), Bastoni (77), Barella (70) e Thuram (68), ma spicca l’esplosione di Pio Esposito, il cui valore di mercato è balzato da 17 a 51 milioni. Nel Milan guidato da Leao (73 milioni) e Pulisic (57), sostanzialmente stabili, va registrato l’importante incremento di Maignan, da 21 a 34 milioni, anche per effetto del rinnovo. E Saelemaekers, che si è ritagliato il suo spazio nella squadra di Allegri, è salito da 19 a 27 milioni".

