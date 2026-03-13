La squadra bergamasca che ha perso contro il Bayern in CL, trova l'Inter ferita dall'ultimo derby

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 13:25)

Domani alle 15, l'Inter affronta a San Siro l'Atalanta. Se gli uomini di Chivuarrivano dalla sconfitta nel derby che ha visto il Milan tornare a meno sette, i bergamaschi arrivano dalla sconfitta in Champions League, per sei a uno, contro il Bayern. Di fronte quindi due squadre che hanno tutto l'interesse a cancellare le ultime batoste incassate e riprendere il loro cammino.

Palladino dovrebbe recuperare Ederson, forse De Ketelaere e ci sono ancora da valutare le condizioni di Raspadori. Anche l'Atalanta si allena nel pomeriggio prima della partenza per Milan. "Una trasferta non facile visti i precedenti degli ultimi anni e specialmente dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern", ha spiegato a Skysport Massimiliano Nebuloni.

"Atteso Scamacca tra i titolari. Era stato sostituito nel primo tempo in Coppa per mettere un difensore in più quando però il risultato era ormai compromesso. Incontro sfizioso in chiave azzurra perché dall'altra parte ci sarà Esposito con Thuram: l'attaccante dell'Atalanta prima dell'infortunio era considerato fondamentale per la Nazionale azzurra. È scivolato tra le gerarchie di Gattuso ma punta a tornare ad essere un punto di riferimento", ha aggiunto l'inviato a Bergamo.

(Fonte: SS24)