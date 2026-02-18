Da Bodo, dove fra poco l'Inter di Chivu affronterà l'andata dei playoff di Champions League, Luca Toni ha fatto queste considerazioni prima del fischio d'inizio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Toni: “L’Inter deve ragionare anche sul ritorno. Lautaro, pochi gol contro le big? Sciocchezze”
ultimora
Toni: “L’Inter deve ragionare anche sul ritorno. Lautaro, pochi gol contro le big? Sciocchezze”
Da Bodo, dove fra poco l'Inter di Chivu affronterà l'andata dei playoff di Champions League, Luca Toni ha fatto queste considerazioni
"Lautaro? E' un leader dell'Inter, aiuta tanto anche i compagni. I mancati gol contro le big? Stiamo parlando di sciocchezze, visto che segna così tanti gol. L'anno scorso il Bodo è stato la sorpresa dell'Europa League e quest'anno lo è della Champions".
"Loro vengono a prenderti alti, ti pressano, e pertanto l'Inter dovrà essere brava a sfruttare le occasioni che concederanno, senza dimenticarsi che ci sarà la partita di ritorno. Stasera, infatti, non sarà decisiva".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA